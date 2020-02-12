(Özel) Görme engellilerin mezuniyet mutluluğu

12.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:12

İstanbul Sarıyer'de bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 buçuk ay boyunca yaşam becerileri kazanan görme engelli bireyler mezuniyet mutluluğu yaşadı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli bireyleri hayata hazırlıyor. Hayatları boyunca ilk kez bireyselleşme deneyimi yaşayan görme engelli vatandaşlar, hem öz güven sahibi oluyor, hem hayatlarını devam ettirecek bilgi ve donanıma sahip olarak 5 buçuk ay sonunda okuldan mezun oluyor. Merkezde eğitimini tamamlayan 92'nci dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Diplomalar engelli bireyler için erişebilir özellikte olması amacıyla Braille alfabesiyle hazırlandı. Diplomasını alan kursiyerler, büyük sevinç yaşadı. Mezuniyet törenine Sarıyer İlçe Kaymakamı Mehmet Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şahin Ertarhanacı ve görme engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olan kursiyerlere diplomaları protokol tarafından verildi. Ardından tüm öğrenciler öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



"48 yıllık süre boyunca mezun ettiğimiz öğrenci sayısı toplamda 2 bin 500"



Temel ve mesleki eğitimlerin görme engelli bireylerin topluma kazandırılması için önemli olduğunu vurgusu yapan İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şahin Ertarhanacı, "Bu dönem yeni mezunlarımızı veriyoruz. Mezuniyet törenlerimiz 48 yıldır devam ediyor. Burada yılda 2 kere 5 buçuk aylık süre ile 34 kapasitemizde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Temel ve mesleki eğitim diye 2'ye ayırdık. Bunun ötesinde yaşı ve durumu uygun olanları istihdama yöneltmek amacıyla da 2 farklı mesleki eğitim alıyoruz. Biri masörlük ki bu da 40 yıldır devam ediyor. Diğeri de yeni başlatmış olduğumuz çağrı merkezi operatörlüğü oldu. 48 yıllık süre boyunca mezun ettiğimiz öğrenci sayısı toplamda 2 bin 500 civarında kursiyerlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum" dedi.



"Eğitim ile özgürlüğe kanat çırptığımı düşünüyorum"



Eğitim alan öğrencilerden 25 yaşındaki Meryem Bulut, "Ben buraya gelmeden önce ciddi anlamda bağımsızlık problemi yaşıyordum. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmen olmak istiyorum. Öğrencilerime öğretmenliğim esnasında fikirlerinin kendilerine bağımsız olmasını öğütlemek isterken kendimin de somut anlamda bağımsız olması gerektiğini düşündüm. Burayı çok duymuştum, başvuru yaptım. Burası ile aşabileceğimi düşündüm. Başvuru sürecinden sonra buraya geldim. Kurumun kapısından girdiğim an bunu yapacağıma inandım. Şimdi çok mutluyum. Özgürlüğe kanat çırptığımı düşünüyorum" diye konuştu.



"İnsanlara bağımlılığımızı en aza indirmemiz için bunu yapmamız gerekiyordu"



Eğitimin sürecinin çok güzel geçtiğini aktaran 28 yaşındaki Yusuf Şen, "Eğitimimiz gayet başarılı geçti. Zaten buraya bilinçli bir şekilde gelmiştik. Ben yeni görme engelli olduğum için 4 sene önce kaybettim gözlerimi o yüzden çok eksiğim vardı. İstekli bir şekilde geldiğimiz için bazı şeyleri atlatmamız daha kolay oldu. Baston eğitimi bizim için en önemlisiydi. Bağımsız bir şekilde hareket etmek işlerimizi halletmek insanlara bağımlılığımızı en aza indirmemiz için bunu yapmamız gerekiyordu. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA