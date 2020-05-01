(Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı

(Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı
01.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:31

Bursa'da yaşayan Sefa ve Yelda çifti, 19 aylık SMA hastası oğulları Gökalp'in tedavisi için yardım bekliyor.

Bursa'da yaşayan Sefa ve Yelda çifti, 19 aylık SMA hastası oğulları Gökalp'in tedavisi için yardım bekliyor. Sadece Amerika'da 2 yaş altındaki çocuklar için uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen "gen" tedavisi için sadece 5 ayları kaldığını söyleyen aile, bu tedavi için yardım kampanyası başlatarak, yetkililerden yardım bekliyor.

Merkez Yıldırım ilçesinde ikamet eden Sefa ve Yelda Küçük çiftinin 19 aylık bebekleri Gökalp, Türkiye'de "gevşek bebek" sendromu olarak bilinen "spinal musküler atrofi (SMA) tip 2" hastası olarak dünyaya geldi. İlk doğduğunda herhangi bir sıkıntısı olmayan Gökalp bebek 6 aylık olduğunda fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama olmaya başladı ve bir sorun olduğu fark edildi. Daha önce ayaklarını hareket ettirebilen Gökalp bir süre sonra ayaklarını kaldıramamaya, sağa sola dönememeye ve emekleyememeye başladı.

Çok hızlı bir şekilde ilerleyen ve vücudunu adeta esir alan hastalık nedeniyle küçük çocuk ciğerlerinin gelişmesi ve soluk alabilmesi için "Bibap" denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in bu hastalığı yenerek hayata tutunabilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı ile yaklaşık 2 milyon 400 bin dolara mal olan tedavinin yapılması gerekiyor. Gökalp'in sadece 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan tedavi için sadece 5 aylık bir süresi kaldı. Minik bebeklerinin tedavisi için sosyal medya hesaplarından da yardım kampanyası başlatan Küçük ailesi, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Gökalp'in doğumundan 3 ay sonra bir şeylerin ters gittiğini söyleyen anne Yelda Küçük, "SMA kas hastalığı yürüme, oturma, yemek yeme ve nefes alma yeteneğini etkileyen şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olan bebeklerde bir numaralı genetik ölüm nedenidir. Gökalp'in gelişiminde 3'üncü aydan sonra bir şeylerin ters gittiğini fark ettik. 6'ncı aydan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görünce 11'inci aya kadar birçok doktora gidip durumu öğrendiğimizde SMA kas hastalığı ile tanıştık" dedi.

"Emekleyemiyor, ayaklarını kaldıramıyor"

Bebeklerinin doğduğunda ayaklarını hareket ettirebildiğini söyleyen anne, "Daha önce ayaklarını kaldırıp ağzına götürebilen oğlumuz şu anda ayaklarını hiç kaldıramıyor, dönemiyor, emekleyemiyor. SMA kas hastalığı çok hızlı ilerleyen bir hastalık ve en ufak bir enfeksiyonla bile daha kötü senaryolar için çok endişeliyiz. Daha fazla kas kaybı olmaması için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Her gün, günde 3 defa fizik tedavi uyguluyoruz. SMA kas hastalığı hayati fonksiyonlardan olan solunumu da olumsuz etkilediği için Gökalp uyurken 'Bibap' cihazı bağlayarak ciğerlerin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Vücutta çeşitli bozukluklar ve skolyoz olmaması için korse ve ayaklarında fiziksel bozukluk olmaması için afo kullanıyoruz" diye konuştu.

Gökalp'in hayata tutunabilmesi için yüzde 95 başarıya sahip gen tedavisini 5 ay içinde alması gerekiyor.

Bebeklerinin hayata tutunabilmesi için gen tedavisi olması gerektiğini söyleyen baba Sefa Küçük, "Devletin karşıladığı ilacı yılda 3 defa omurilikten iğne olarak alıyoruz, ayrıca her yıl çocuktaki ilerlemeye göre ilacı alabilme durumu değişkenlik gösterecekmiş. Devlet bunun için de belli bir gelişmeye bakıyor çocuktaki, bu gelişmeye bağlı gelecek dozlar onaylanıyor. Bu ilaç bir gen tedavisi değil ve ömrü boyunca alabilirse bu ilacı almak zorunda. Sadece Amerika'da olan 'Zolgensma gen tedavisi' oğlumuzun hayatını tamamıyla değiştirecek, FDA onaylı bir gen tedavisidir. Sadece bir defa uygulanan ve yüzde 95 başarıya sahip bu gen tedavisi 2 yaş altı bebeklere uygulanmakta ve Gökalp için maksimum 5 ay süremiz kaldı. Amerika'daki hastanelerden almış olduğumuz fiyat teklifi 2 milyon 400 bin dolardır. Yurt dışında benzer bağış toplamalarla bu gen tedavisine ulaşan birçok bebek var. Biz de bunu Gökalp için sizlerle başarabileceğimize inanıyoruz. Gündem korona virüs ama biz zamanla yarışıyoruz. Bu tedavi için Gökalp'in çok kısa bir zamanı kaldı. Tedavinin Amerika'da olması nedeniyle dünyadaki sayılı bağış toplama sitelerinden birinin üzerinden Gökalp adına bağış kampanyamız var. Bununla ilgili detaylara sosyal medya hesaplarından "GOKALP_SMA ve #GOKALPİNKAHRAMANISENOL " hashtaginden bizlere ulaşabilirsiniz. Gökalp'in hayata tutunabilmesi için duyarlı iş adamları ve halkımızın desteklerine ihtiyacımız var" dedi.

SMA hastalığı

Vücutta olmayan ya da tamamen bozuk olan SMN1 geninden kaynaklanıyor. SMN1 geni kısaca vücuda omurilikten protein sentezleyen gen olarak bilinir ve bu protein olmazsa vücut kas kaybetmeye başlar, maalesef vücut istemli kaslarını hareket ettiremez hale gelir, kaslar erimeye başlar ve hayati fonksiyonlar yerine getirilemez olur. Bu genetik kas hastalığı dünyada bebek ölümlerinin en sık görülen sebebidir. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Haberler
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Evinde izole eden şahıs, 'korona şüphelisiyim' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Ajda Pekkan Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Futbolcu Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: (Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 10:41:17. #1.14#
title