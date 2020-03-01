(Özel) Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü
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(Özel) Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü

Yunanistan sınırında göçmenler ile Yunan askerlerinin arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ederken, göçmenlere müdahale için sınıra gelen bir Yunan askeri kamyondan düştü.

01.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:54
(Özel) Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü

sınırında göçmenler ile Yunan askerlerinin arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ederken, göçmenlere müdahale için sınıra gelen bir Yunan askeri kamyondan düştü.


Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından binlerce mülteci 'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Göçmenleri ülkeye almak istemeyen Yunanistan, göçmenlere sert müdahalelerde bulunuyor. Tel örgülerin arasından ülkeye geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri plastik mermi ve gazla müdahale ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na yakın noktada göçmenlere müdahale için gelen bir Yunan askeri ise kamyonun arkasından düştü. Asker düştüğü kamyonun arkasından koşarken göçmenler güldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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