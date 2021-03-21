Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: "İstanbul dünyadaki favori şehrim"
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Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: "İstanbul dünyadaki favori şehrim"

21.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:18

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini gezdi.

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini gezdi. İstanbul'u çok beğendiğini belirten Hadid, "İstanbul dünyadaki favori şehrim" dedi.

Dün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası emlak kralı Mohamed Hadid, şehirdeki turunu sürdürüyor. Hadid, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarındaki gezintisinin ardından Beyoğlu Dolapdere'de bulunan "İstanbul Pilevneli Gallery" isimli sanat galerisine gitti. Burada yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini gezen Mohamed Hadid, eserlerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadid, serginin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

"İSTANBUL DÜNYADAKİ FAVORİ ŞEHRİM"

Refik Anadol ile birlikte sergiyi gezen Mohamed Hadid, "Sergiden çok heyecan duydum. Daha önce Londra'da farklı şehirlerde de gördüm. Fakat ilk kez burada arka planını anlayabildim. Çünkü sergiyi dizayn eden, oluşturan kişiyle birlikteyim. Bu deneyim için ona teşekkür ederim. Burada evimde bir yerde gibi hissettim. Bu kapsamlı sunum için galeriye de teşekkür ederim. İstanbul dünyadaki favori şehrim. Çünkü burada yeniyi ve eskiyi birlikte görüyorsunuz. Kültürü, yemekleri, insanları hepsi bir arada büyüleyici bir yer" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Şeker - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid: 'İstanbul dünyadaki favori şehrim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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