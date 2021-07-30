Özel gereksinimli kıza yatak sürprizi

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekiplerinin girişimleri tarafından hayırseverlerin bağışıyla özel gereksinimli 13 yaşındaki Helin Akbaş'a yatak hediye edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekiplerinin girişimleri tarafından hayırseverlerin bağışıyla özel gereksinimli 13 yaşındaki Helin Akbaş'a yatak hediye edildi.

Muradiye ilçesinde ikamet eden özel gereksinimli Helin Akbaş'ı ziyaret eden Kızılay ekipleri, yatağının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay ekipleri, hayırseverlerin bağışı ile yatak alarak Akbaş'a hediye etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Fatih Mahallesi'nde özel gereksinimli Helin Akbaş'ın doğum gününü geçtiğimiz günlerde kutladıklarını belirterek, "O gün bizden isteği, tek kişilik bir yataktı. Bizde değerli bağışçılarımızın desteği ile yatağı temin edip Helin kardeşimize bugün getirdik. Sevincine hep birlikte ortak olduk. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Helin kardeşimizin sevinci hepimizin sevincidir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı