Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü

Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAKARYA (İHA) – Erenler Belediyesi tarafından özel gereksinimli gence doğum günü sürprizi yapıldı.

SAKARYA (İHA) – Erenler Belediyesi tarafından özel gereksinimli gence doğum günü sürprizi yapıldı. Düzenlenen sürprize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Erenler Belediyesi tarafından 31 yaşına giren özel gereksinimli Aytaç Çapaoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başta olmak üzere, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katıldı. Aytaç, kendi için hazırlanan pastayı Başkan Kılıç ile birlikte kesti. Birçok hediye alan özel gereksinimli genç polis telsizinden de anons yapmayı ihmal etmedi. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Aytaç için ise, "Erenlerimizin neşe kaynağı engel tanımayan özel kardeşimiz Aytaç'ın Erenler Belediyesi tarafından organize edilen yeni yaş günü programına katıldık. Aytaç kardeşimizin mutluluğuna ortak olduk. İyi ki doğdun Aytaç, hayırlı ve huzurlu yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hadise Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:02:27. #1.14#

title