Özel gereksinimli çocuklar, yasaklamadan muaf tutulacak Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuklar için karar aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuklar için karar aldı.

Özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 21 no'lu kararı ile getirilen yasaklamadan muaf tutulmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına 01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 21 no'lu kararı ile geçici olarak yasaklanmasına karar verilmişti. Ancak, 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 'Özel Gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ile belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi." ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA