ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR "TERSİNE KAYANAŞTIRMA" SINIFINDA ARKADAŞLARIYLA EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde 3-7 yaş grubuna yönelik hizmet veren Şehit Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin Özel Eğitim Anaokulunda özel gereksinimliler için oluşturulan beşer kişilik 4 sınıfta bir özel eğitim, bir de okul öncesi öğretmeni görev yapıyor.

Okulda başlatılan "tersine kaynaştırma" uygulaması kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların sınıfında diğer öğrencilerin de katılımıyla eğlenceli etkinlikler yapılarak küçük yaşlarda toplumsal hayata daha kolay adapte olmalarına katkı sağlanıyor.

Okul Müdürü Haluk Gökçe, akran eğitiminin bütün öğrencilerin görerek ve model alarak öğrendiği bir uygulama olduğunu söyledi. "Tersine kaynaştırma" uygulaması sayesinde öğrencilerin birbirilerini gözlemleme imkanı bulduğunu, uygulamanın her iki gruba da çok katkısının olduğunu belirten Gökçe, "El yıkama becerisinde sıraya girme davranışını biz onlara kazandırırken normal gelişim gösteren öğrencilerimiz sıraya girip el yıkamak için hazırlık yaptıklarında diğerleri de onları görerek hep beraber ellerini yıkıyorlar. Bu şekilde öğrenme çok daha kolay ve kalıcı oluyor. " dedi.

Yöntemin normal gelişim gösteren öğrencilerin erken yaşta farklılıklarla tanışmaları, toplumsal hayatta farklı bireylerin olduğunu görmelerinin vicdani ve kişilik gelişimlerine, doğru algılamalarına, nasıl yardım edeceklerini bilmelerine büyük yararlarının olduğunu dile getiren Gökçe, "Beraber etkinlikler yapıp birlikte oyun kuruyorlar. Ön yargı bu çocukların hiçbirinde yok, kabullenmeleri çok kolay çünkü biz yetişkinlerdeki gibi bir ön yargıya sahip değiller. " ifadesini kullandı.

Gökçe, eğitim ve öğretim yılı başladığında ilk 3 gün normal gelişim gösteren öğrencilere ve velilere programı anlattıklarını söyledi. Bu sürecin ardından 5 özel eğitim öğrencisini dahil ederek etkinlikler yaptıklarını anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Bir gün önce sözel olarak anlatmış olduğumuz farklılık gösteren bireyleri bu sefer birebir yaşadılar, tanıdılar. Sonraki gün ise bütün okul hepsi bir arada uyum programını tamamladı. Okulumuzun ikinci gününde bile çok hızlı gelişim gösterdiklerini görüyoruz. Normal gelişim gösteren öğrenciler çok çabuk kabullendi, hiçbir şekilde farklılık göstermiyorlar. Biz onların hepsini aynı anda bir araya getirmiyoruz. Salonumuzda özellikle oyun terapisi üzerine birçok imkana sahibiz. Oyun içinde onlar zaten çok kolay kaynaşıyorlar. Tek yapmamız gereken ortak oyun oynayabilecekleri alanlar yaratabilmek. Uygulama, özel eğitim gerektiren öğrencilerin gelişimine yüzde yüz katkı sağlıyor. Okul ortamında bu uyumu sağlayamıyorsak toplum içinde bunu yapmamız mümkün değil. Burada biz bu uyumu sağladıktan sonra bu çocuklar, çok rahatlıkla sosyal ve toplumsal uyum becerilerinde gelişmeler kaydedebilecek. "

"Çocuklarımız taklit yeteneği kazanıyor"

Otizmli öğrenci İsmail Eren Bozkurt'un annesi Gülbiye Bozkurt da oğlunun bir yıldan fazla süredir özel eğitim aldığını belirtti. "Tersine kaynaştırma" yönteminin etkilerine değinen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Uygulama sayesinde çocuklarımız taklit yeteneği kazanıyor. Böylece de öğrenmeleri daha kolaylaşıyor. Otizmli çocuklar maalesef birbirilerinden bir şey öğrenemiyorlar ama bu uygulama sayesinde çok güzel yol katediyoruz. Oğlum bu uygulama sayesinde servise kendisi binip gelebiliyor, 'Bugün ne yaptın? ' diye sorduğumda 'Resim yaptım' diyebiliyor. Bunlar bizim için çok büyük şeyler. Burada keyif aldığı eğitimi benimle paylaşması bile beni çok mutlu ediyor. "

Normal gelişim gösteren öğrencilerden Alpaslan Memiş'in annesi Yeliz Memiş ise uygulamayı çok sevdiklerini dile getirdi.

Memiş, "Oğlum zaten merhametliydi ama daha yardımsever oldu, arkadaşlarıyla ilişkileri biraz daha gelişti. Agresifliği düzelmeye başladı. Çok olumlu sonuçlar aldık. Diğer veliler de aynı şekilde düşünüyordur. Biz okuldan, öğretmenlerden çok memnunuz. Uygulamanın özellikle kişisel gelişiminde katkısı olacağına inanıyorum. " diye konuştu.

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