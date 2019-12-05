Özel gereksinimli bireylerle kahvaltıda buluşuldu

05.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:46

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Malatya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.



Kahvaltı programına, Vali Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, düzenlenen kahvaltı programı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti. Bulut, "İlimizde bulunan 6 bin 225 engelli bireyimiz evde bakım hizmetinden faydalanıyor. İl Müdürlüğümüzden özel izin alarak açılan özel evim bakım merkezinde yaklaşık 230 engellimiz hizmet alırken, 60 kapasiteli olan Malatya Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon merkezim de 50 engelli vatandaşımız hizmet görmektedir. İl Müdürlüğü olarak engelli bireylerimizin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"'Engelliler haftası bir hafta boyunca kutlansa da biz her zaman sizleri hatırlıyoruz" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Engelliler haftası bir hafta boyunca kutlansa da biz her zaman sizleri hatırlıyoruz. Bizler, sizleri engelli olarak görmüyoruz. Sizlerin birer yetiniz kaybolmuş olabilir, esas engelli sizleri engelli olarak görüp sizin yaşam koşullarınızı ve yaşam koşullarını iyileştirmeyen, sizi engelli olarak görenleri engelli olarak görüyoruz. Biz devlet, hükumet ve belediye olarak sizin yaşam standardını yükseltmek ve yaşam kalitenizi arttırmak, sizin hayatını idame ettirme adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bildiğini gibi Battalgazi Belediyemiz Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel gereksinimli bireylerimize hizmet vermektedir. Özel bireylerimiz bu merkezden rahatlıkla yararlanabilmektedir. Devletimizin özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bakış açısı yadsınamaz derecede önemlidir. Engelli olarak görülen vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, toplum ile beraber kaynaşması ve bizlerin de sizleri sahiplenmesini bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Mülki erkan ile birlikte sık sık sizleri ziyaret etmeye çalışıyoruz ve problemlerinize çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerin yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye ve hükumet olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA