Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet

Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken özel gereksinimli vatandaşlar, 'Hastane Nakil Aracı' ile evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor.

'Kartal'a Engel Yok' sloganıyla, Kartal'da özel gereksinimli bireylerin daha rahat yaşamaları için çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli bireyleri, evlerinden 'Hastane Nakil Aracı' ile alarak, gitmek istedikleri hastanelere ulaştırılıyor ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakıyor.

"KADINLAR, ÇOCUKLAR VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ KOMŞULARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da göreve başlamadan önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştirirken; kadınlarımıza, çocuklarımıza ve özel gereksinimli komşularımıza öncelik veriyoruz. Özellikle, salgın sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken komşularımızı gitmek istedikleri hastanelere ulaştırıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sosyal devlet anlayışından ödün vermeden, Kartallı komşularımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı