Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet

04.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:31
Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet

Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken özel gereksinimli vatandaşlar, 'Hastane Nakil Aracı' ile evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor.

'Kartal'a Engel Yok' sloganıyla, Kartal'da özel gereksinimli bireylerin daha rahat yaşamaları için çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli bireyleri, evlerinden 'Hastane Nakil Aracı' ile alarak, gitmek istedikleri hastanelere ulaştırılıyor ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakıyor.

"KADINLAR, ÇOCUKLAR VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ KOMŞULARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da göreve başlamadan önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştirirken; kadınlarımıza, çocuklarımıza ve özel gereksinimli komşularımıza öncelik veriyoruz. Özellikle, salgın sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken komşularımızı gitmek istedikleri hastanelere ulaştırıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sosyal devlet anlayışından ödün vermeden, Kartallı komşularımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Guy Ritchie Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel hizmet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:32:30. #1.14#
title