Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
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Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti

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Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) ile birlikte özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) ile birlikte özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye başladı.

Yenikent Mahallesi Seramik Park içerisinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda korona virüs (Covid- 19) önlemleri alındı. Her ayın ilk ve üçüncü haftası salı günleri kadınlara, çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilirken, yetkililer bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin randevu alması gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, randevu almak isteyen vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0 222 250 76 46 ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin 0 222 227 86 38 numaralı telefonlarını arayarak randevu alabileceklerini söyledi.

Otizme dikkat çekmek için mavi tişört giyildi

Odunpazarı Belediyesi tarafından engelli bireylere daha iyi hizmet vermek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Engelsiz Birimi", örnek bir çalışmaya imza attı. TOHUM Otizm Vakfının 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında "Mavi Işık Yak" kampanyasını destekleyen Engelsiz Birimi, mavi tişörtler giyerek otizme dikkat çekti. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli özel eğitimin olduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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