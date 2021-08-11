Özel gereksinimli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor
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Özel gereksinimli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor

Özel gereksinimli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ile ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdürüyor.

Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, çeşitli alanlarda da atölyeler düzenliyor.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde her hafta Salı günü 13:30-15:00 ve 15:00-16:30 arasında özel gereksinimli bireylere yönelik spor etkinlileri düzenleniyor. Profesyonel spor hocaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivitelerini artırmak, stresle baş edebilmeyi öğrenmeleri ve yaşam motivasyonunu arttırmaları hedefleniyor. Spor çalışmalarının özel gereksinimli bireylerde iletişimi artırdığını belirten yetkililer, ayrıca sporun paylaşmayı, dayanışmayı öğrettiğini ve kişinin yeteneklerini keşfetmesini sağladığını kaydetti.

Spor etkinliklerine katılmak veya çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Sokak Seramik Park'ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelerek veya 0 222 227 86 38 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir.

Kaynak: Bültenler

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