Özel Gereksinimli Bireyler ile Aileleri Zorluklara 'Mola' verecek

"Mola Evi" projesinin protokol imza törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız katıldı. Törende konuşan Genel Sekreterimiz Dr. Hasan Maral, "Toplam bütçesi 1, 5 milyon TL olan projenin 1, 1 milyon liralık kısmını Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edeceğiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin özel hazırlık çalışmaları yürüttüğü bir proje. Bu çerçevede projeyi desteklemiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz de bu proje kapsamında mola evlerinin buraların tefrişat ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ise bugüne kadar gecikmiş çok önemli bir projenin imza töreninde bulunduğunu söyledi. Vali Münir Karaloğlu'nun göreve başladıktan sonra şehrin ihtiyaçlarına göre yaptığı öncelik sıralamasında Engelli Mola Evlerinin yapılması için kendilerine talimat verdiğini aktaran Kardan, Şehitlik ve Kayapınar'da inşaatı başlayan Mola Evlerinin inşaatlarının yüzde 95'inin tamamlandığını anlattı.

Kardan, mola evlerini dezavantajlı ailelerimizin hizmetine sunacakları belirterek, şöyle konuştu: "Bir annenin down sendromlu veya otistik bir çocuğu var. 7/24 bu çocukla ilgilenmek zorunda. Bu çocuğu bir yere bırakma şansı yok. Annenin hastaneye gitmesi lazım. Çocuğunu emanet edecek bir yeri yok. Bir kamu idaresinde işi var, emanet edecek bir yeri yok. İşte tam bu sırada bu engelli mola evlerimiz devreye giriyor. Allah nasip ederse anneler, babalar çocuklarını getirip engelli mola evlerimize bırakacaklar. Bir rahat nefes alacaklar. Hastanede, kamuda veya bir düğün, cenaze, cemiyet programı varsa oraya gidecekler. Bu arada biz ekibimizle beraber bu bireyleri alacağız, eğiteceğiz. Bunların yeme içmesinden tutun eğitimine psikolojik desteğine varıncaya kadar her türlü hizmeti sunacağız. "

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