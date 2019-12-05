Özel gereksinimli bireyler için farkındalık etkinliği

05.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:23

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitim Topluluğu'nun iş birliği ile düzenlenen "Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde Doç. Dr. Ahmet Yıkmış bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Özel Eğitim Bölüm Başkanı ve Özel Eğitim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak, farklı bireylerin farkındalıklarını seslendirmek için bir araya geldiklerini ifade ederek bu özel günün toplumun her alanındaki engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylere ilişkin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığın artırılmasını amaçladığını söyledi.



Bu günün farkındalık günü olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak, özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine daha güzel yarınlar sunabilmek için "Farklıyız Ama Hayattayız" temalı etkinlikle onların sesi olmayı amaçladıklarını ifade etti.



Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Özel Eğitim Topluluk Başkanı Ümran İder, düzenledikleri etkinlikle özel gereksinimli olan bireylerin herkesle aynı ortamda bulunduklarına ve aynı hayatı paylaştıklarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Özel gereksinimli bireylere karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Ümran İder, "Amacımız el ele verip insanların hayatlarındaki engelleri paylaşarak, engelleri onlar için ayrıcalıklı hale getirmek, toplumda sizlerle beraber onların hayata dört elle tutunmalarına yardımcı olmaktır. Günümüzde 1 milyondan fazla engelli birey bulunmaktadır ama asıl engel bedende veya zihinde değil engelleri oluşturanlardadır" şeklinde konuştu.



Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra öğrencilerin yazdığı şiirler, katılımcılarla paylaşılarak, yine öğrencilerin yazıp yönettiği tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşturuldu.



Programın son bölümünde sunumunu gerçekleştiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıkmış, Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatı sonrasında toplumla iç içe olacağı için bu koşullara alıştırılması gerektiğini vurgulayarak, verdikleri eğitimin asıl amacının herkesin kimseden yardım almadan kendi ayakları üzerinde durabilme yeteneğine kavuşturmak olduğunun söyledi.



Özel eğitimin; özel gereksinimli bireylere, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, konuşma yetersizliği, üstün zeka-yetenek, otizimli-Osb ve diğerlerine verilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Yıkmış, sınıf ortamında, hastane sınıfında, evde ve özel alanlarda eğitimin verilebileceğini ifade etti.



Özel eğitimin tarihi gelişim sürecine de değinen misafir konuşmacı, Osmanlı döneminde açılan Enderun Mektebi ve 1889 yılında Çağaloğlu'nda dilsizler için açılan Hamidiye Ticaret Mektebi'nin ilk özel eğitim mektepleri olduğunu söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA