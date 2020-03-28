(Özel) Genelge sonrasında otobüs terminalleri boş kaldı
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa

(Özel) Genelge sonrasında otobüs terminalleri boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine "Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı" ile ilgili gönderdiği ek genelge sonrasında otobüs terminalleri boşaldı.

28.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:17
(Özel) Genelge sonrasında otobüs terminalleri boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine "Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı" ile ilgili gönderdiği ek genelge sonrasında otobüs terminalleri boşaldı.

Ülke genelinde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Ek genelge doğrultusunda iller arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'den itibaren valiliklerin izni ile yapılması kararının ardından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yok denecek kadar otobüs ve yolcu olduğu, bir çok firmanın ise bilet satış noktalarını açmadığı görüldü. Normal günlerde binlerce insanın uğrak yeri olan AŞTİ'de büfeler, kitapçılar ve çiçekçiler bomboş kaldı. Yolcular, doluluk oranın çok çok altına düşen terminale özel güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçüm cihazları ve termal kameralar kontrolü eşliğinde girişleri sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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