(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı
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(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı

Zonguldak'lı genç yönetmen Ahmet Öktem Arıç, temizlik işlerinde kadrosunda görevli 11 katırı belgesele konu aldı.

(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı
30.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:06

Zonguldak'lı genç yönetmen Ahmet Öktem Arıç, temizlik işlerinde kadrosunda görevli 11 katırı belgesele konu aldı. Çoğu Zonguldaklının belgesel ile öğrendiği işçi katırlar; büyük ilgi gördü.

Zonguldak'lı genç yönetmen Ahmet Öktem Arıç, Zonguldak Belediyesi temizlik işlerinde görevli 11 katırı belgesele konu aldı. 2019 yılında "Cennet Tüneli" adlı madencileri konu alan belgesel çeken geç yönetmen bu sefer Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde kadrolu 11 katırı konu alan "Bizimkisi Bir Dostluk Hikayesi" adlı belgeseli çekti. Belgesel, vatandaşlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yeni tip korona virüsle mücadelede adı büyükşehirlerin yanında "Ve Zonguldak" olarak anılan emeğin kentini anlatan Öktem Arıç, belgeseli şu notla paylaştı:

"Ve Zonguldak. Bahtı ko"mu"r karası olan s¸ehrin, gerc¸ek dostlugˆu anlatan bir film. Filmde Fadime ve Fadime gibi olan katırların ve Zonguldak'ın emektar belediye is¸c¸ilerinin gece yu"ru"yu"s¸lerine tanıklık ediyoruz. Film boyunca aslında bir is¸c¸inin sorumluluklarını degˆilde katırlar ile kurmus¸ oldukları dostluklarını, aralarındaki bagˆın kopamayacak kadar sıkı o"ru"ldu"gˆu"nu" go"ru"yoruz. Bu belgesel filminde hic¸bir kurgu yoktur. Filmde yazılmıs¸ bir metin, oyuncu ve anlatıcı yoktur. I·zlemis¸ oldugˆunuz herşey gerc¸ektir. Daha o"nce bu kadar gu"zel bir gece yu"ru"yüs¸u"ne eminiz ki tanık olmadınız. Gelin hep birlikte bu gece yu"ru"yüşu"nu"n tadını c¸ıkaralım."

"Şehrin kıyısında dar sokaklardaki dostluk hikayesi"

Şehrin kıyısında köşesinde karanlık ve dar sokaklarında kalmış katırları bu belgeselle aydınlattıklarını düşündüklerini ifade eden Ahmet Öktem Arıç, "Bizimkisi Bir Dostluk Hikayesi belgeselinin yönetmeniyim. Belgeselde Zonguldak'ta çalışan işçi katırları konu alıyoruz. Zonguldak merdiven bir şehir olduğu için çöp arabalarının giremediği yere katırlar giriyor ve çöpler bu şekilde toplanıyor. Bir meslek hikayesi olarak değilde bir dostluk hikayesi olarak anlattık. Çünkü Zonguldak'ta çalışan temizlik işçileri katırlara insan ismi vermişler kendileri gibi görüp kendileri gibi hissetmişler. Onların deyişiyle onlarda bir insan. Şehrin kıyısında köşesinde karanlık ve dar sokaklarında kalmış katırları bu belgeselle aydınlattığımızı düşünüyorum. Belgeseli çok beğendiler Zonguldak'ta böyle bir şey olduğunu bu şehirde yaşayan insanlar bile bilmiyor. Bu belgesel sayesinde öğrendiler. Güzel yorumlar geldi. Onun içinde çok mutluyum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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