(Özel) Genç sosyolog; köy çocuklarına ışık olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Zonguldak İl Müdürlüğünde Aile Sosyal Destek Personelliğinde Sosyolog olarak çalışan Pelin Deniz, köylerde görev yaptığı sırada okullardaki kütüphanelerdeki kitapların eksik olduğunu görünce, "Sende bir çocuğa ışık ol" kampanyası adı altında bir haftadır kitap toplamaya başladı.

Ailesi ve iş arkadaşları ile birlikte bir haftadır kapı kapı dolaşarak kitap toplamaya başlayan Deniz; "Kitap toplama kampanyasına başlamama sebebim oğlum oldu. Oğlum 13 yaşında ortaokul öğrencisi ben ona istediği kitabı alabiliyorum. Fakat biliyorsunuz ki köy okullarında çocukların ailelerinin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle aileler çocuklarına yeterince kitap alamıyorlar. Bende gözlemledim ve böyle bir kampanya başlatmak istedim. Kampanyamızın adı 'Sende bir çocuğa ışık ol' Bütün herkesten de kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Köylerde okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bir haftadır iş arkadaşları, anne ve babası ile birlikte kapı kapı gezerek hikaye kitapları ve atasözleri deyimlerden oluşan yaklaşık 400'e yakın kitap toplayan Sosyolog 35 yaşındaki Pelin Deniz, okullar açılana kadar kampanyanın süreceğini belirtti.

Özellik ile annesi ve babasının kendisine çok destek olduğu belirten Pelin Deniz; "Kitap toplama kampanyasına başlamama sebebim oğlum oldu. Oğlum 13 yaşında ortaokul öğrencisi ben ona istediği kitabı alabiliyorum. Öğretmenlerinin tavsiye ettiği kitapları alabiliyoruz. Fakat biliyorsunuz ki köy okullarındaki çocukların ailelerinin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle aileler çocuklarına yeteri kitap alamıyorlar bende iş gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Zonguldak İl Müdürlüğünde Aile Sosyal Destek Personelliğinde Sosyolog olarak çalışmaktayım. Daha önceden 1 buçuk yıl Çaycuma İlçesinde yaklaşık 7 aydır da Devrek İlçesinde köyleri gezip ihtiyacı olan aileleri belirlemeye çalışıyoruz. Köyleri gezdiğimiz zamanda köy okullarındaki kütüphanelerde yeterince kitap yok ve yetersiz. Bunun için bende gözlemledim ve böyle bir kampanya başlatmak istedim. Kampanyamızın adı "Sende bir çocuğa ışık ol". Şuana kadar 300 geçti kitabımız. Tabi bir haftalık kampanya bu bir haftada ancak bu kadar toplaya bildik. Devamını sosyolog arkadaşlarım ile birlikte toplamaya çalışıyoruz. Bütün herkesten de kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz. Topladığımız kitapları ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki aşamaya ayırdım. Genellikle hikaye kitapları ve atasözleri deyimlerden oluşuyor. Çocukların ufkunu genişlesin bilgi hazinelerini genişlesin diye birçok tarzda okuma kitabı topluyoruz. Genellikle ilkokul kitaplarına daha çok ağırlık veriyoruz. Bu kampanya okullar açılına kadar bu kampanyanın devam etmesini istiyorum. Okullar açıldıktan sonra Milli Eğitim Müdürümüzün de önerisini alaraktan ihtiyacı olan okulların kütüphanelerin eksiklik varsa ona göre belirleyip ihtiyaçları anlaşılsın istiyorum. Oğlum, annem, babam ve çalışma arkadaşlarım hepimiz dört bir elden sarıldık kampanyamıza özellik ile annem ve babamda bana bu konuda çok destek oldular" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA