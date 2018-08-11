Gelin ve Damadı Düğün Salonuna Çekiciyle Götürdüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çekiciyle götürülen gelin arabası şaşkınlığa neden oldu.

Menderes Mahallesi'nde yapılacak düğün için konvoy eşliğinde eşini almaya giden damat Cuma Atalay, düğün konvoyu ilerlerken arabanın bozulduğunu belirterek çekici çağırdı. Çekiciyi gören gelin ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Süslenen gelin arabası çekicinin üzerine yüklendi. Gelin arabasının yüklü olduğu çekici, konvoyun en önüne geçerek diğer araçlarla birlikte kornalar eşliğinde şehir turu attı. Olayın kurgu olduğunu öğrenen gelinin şaşkınlığı yerini sevince bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ