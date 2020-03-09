(Özel) Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı
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Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

(Özel) Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi.

09.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:16
(Özel) Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.


Olay, Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa taştı. İki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Kavgada gelinin kardeşlerinden 2'si aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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