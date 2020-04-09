(Özel) Gaz maskesi taktı, Taksim meydanında kaykay yaptı Taksim'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Taksim'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle yetkililerden vatandaşlara evde kal çağrıları yapılırken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda bir gencin gaz maskesiyle kaykay yapması da enteresan görüntüler oluşturdu. Koronavirüse karşı aldığı önlemle şaşırtan genç kimseye aldırış etmeden meydanda kaykayıyla gezdi. Genç, 'Taksim'e neden gaz maskesiyle çıktınız?' sorusuna 'Öylesine. Öyle istedi canım. Koronavirüs var. Ondan korunma amaçlı. Evden çıkmıyordum zaten. Daha yeni evden çıktım " diyerek cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA