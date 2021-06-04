(OZEL) Freni boşalan kamyonet depoya girdi

Piyalepaşa'da park halindeki aracın freni boşaldı.

Piyalepaşa'da park halindeki aracın freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden araç bir apartmanın garajını yıkıp içeri daldı.

Olay, sabah 03.00 sıralarında Beyoğlu Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde duran kamyonetin freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet aşağıya doğru kayınca bir apartmanın depo olarak kullanılan garajına daldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibine ulaştı. Aracın ruhsatının olmadığını öğrenildi. Daha sonra polis ekiplerinin bildirmesiyle olay yeri ekipleri gelerek inceleme yaptı.

Kamyonetin çarparak durabildiği deponun yanındaki market sahibi " Komşuların dediğine göre, gece 03.00 gibi park halindeki bir araç aşağıya doğru gelmeye başladı. Nasıl geldiğini de kimse bilmiyor. Allaha şükür ki çoluğa çocuğa bir şey olmadı. Dükkana da gelebilirdi olay neticede bu şekilde oldu" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı