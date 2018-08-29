Fransız Ailenin, Türk Usulü Kız İstemesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kırklareli'nde Fransız bir ailenin Türk kızını, 'Türk usulü' istemeye çalışması salonda bulunanları kahkahaya boğdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Salih ve Hülya çiftinin kızları Hayriye Gıdık, gönlünü bir Fransız'a kaptırdı. Fransız Benjamin, Hayriye'yi istemek için Fransa'dan ailesini alarak Lüleburgaz'a geldi. Gıdık ailesi, Fransız aileden 'Türk usulü' kız isteme merasimi istedi. Benjamin'in babası Jean, Türkçe kız istemeye çalışınca, renkli görüntüler oluştu. Zorlanarak "Allah'ın emri peygamberin kavliyle" demeye çalışan baba salonda bulunanları kahkahaya boğdu.

Kızın babası Salih Gıdık ise, kızlarını Türkçe isteyen Fransızlara cevap olarak kağıtta yazılan Fransızca ile cevap verdi. - KIRKLARELİ