(Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık
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(Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık

(Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık
04.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:20

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici olarak kapatılmasını fırsat bilen 4 hırsız, bir restoranın havalandırmasından içeri girerek yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çaldı.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici olarak kapatılmasını fırsat bilen 4 hırsız, bir restoranın havalandırmasından içeri girerek yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Sabah saat 09.30 sularında 1'i kadın, 2'si çocuk 4 kişi restoranın bahçesine geldi. Burada şahıslardan biri çevreyi kontrol ederken, iki kişi ise aldıkları tente demiriyle restoranın mutfak ve depo kısmına giden kapının havalandırma kısmına gelerek burayı açmaya başladı. Bir süre uğraştıktan sonra havalandırma kısmını açan şüphelilerden yaşı küçük olan içeri girip kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı açılmadı.

Çöp poşetleriyle bakır sürahileri çaldılar

Aynı anda restoranın bahçe kısmındaki camı açan şüpheliler, içeri girerek güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı. Kameraların bazılarının kablosunu kesen, bazılarının ise yönünü yukarı doğru çeviren hırsızlar, restorana girdi. Aldıkları büyük siyah çöp poşetleriyle hızla bakır sürahilere doğru yönelen hırsızlar, poşetlere doldurdukları sürahileri sürükleyerek dışarı çıkardı.

Çaldığı monitörü geri bıraktı

Bu sırada yaşı küçük bir şüpheli, yemek siparişlerinin girildiği monitörü alarak koşar adım dışarı kaçtı. Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle geri gelerek monitörü geri bıraktı. Yaklaşık 10 bin TL değerindeki 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çalan 4 hırsız girdikleri şekilde çıkarak gözden kayboldu.

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

Öte yandan restoran müdürü, günlük kontrolleri yapmak için geldiği restoranda havalandırma deliğinin açıldığını görerek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahlar araştırılmaya başlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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