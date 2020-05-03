(Özel) Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık
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(Özel) Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık

(Özel) Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık
03.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:40

Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada üst üste iki gün arayla hırsızlık yaşandı.

Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada üst üste iki gün arayla hırsızlık yaşandı. Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızların iş yeri sahibinin gözlerinin içine bakarak kıyafetleri poşete doldurması "pes artık" dedirtti.

Fatih'te tekstil ürünleri satılan bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Aksaray'da önceki gün 3 kişi, müşteri gibi geldikleri mağazada iş yeri sahibini oyalayarak ellerine geçirdikleri ürünleri torbalara doldurdu. Hırsızların birisi ürün gösterme bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2'si ise ellerine geçen ürünleri yanlarındaki siyah bir poşete koydu.

Aynı mağazada 2 gün sonra başka bir hırsızlık olayı yaşandı. Mağazaya gelen bir şahıs, ürün bakma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladı. O esnada masanın üzerinde bulunan cep telefonuna yönelen şahıs, ilk girişiminde başarılı olamadı. Kısa bir süre sonra tekrar telefonu almaya çalışan şüpheli, cep telefonunu alarak cebine koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrıldı.

2 gün arayla yaşanan hırsızlık olayı ise mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi Necati Baltaş, "Şu korona günlerinde üç gün dükkanı açtım, üç günde ettiğim zarar bir aylık karımı götürüyor. Bu hırsızların önünü kim alacak? Hırsızlar grup halinde geziyorlar. Birisi bizi oyalarken, diğerleri arka taraftan alacağını alıp götürüyor. Bir telefonumu aldılar. Bir gün sonra üç tane hırsız yine geldi. Onlar da eşyalarımı alıp götürüyorlar. Biz bu hırsızlarla ne yapacağımızı, nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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