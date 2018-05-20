3 Yaşındaki Berkay'ı Öldüren Vicdansız Sürücü Arkasına Bakmadan Kaçtı

İstanbul Fatih'te sokak arasında seyreden bir araç 3 yaşındaki Berkay Toksoy'a çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Dedesi, yoğun trafikten dolayı yaralı torununu hastaneye yetiştirmesi için bir motosikletliye verdi. Motosikletlinin hastaneye götürdüğü minik Berkay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KAÇTI

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 17 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Berkay Toksoy, dedesi Bahattin Toksoy'u bakkalın önünde alışveriş yapmak için bekliyordu. O sırada sokak üzerinde seyreden bir araç, yola çıkan minik çocuğa çarparak hızla olay yerinden kaçtı.

BAŞKA HASTANEYE SEV EDİLİRKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Dede Bahattin Toksoy, torunun kucağa alarak aracına bindirdi ve hastaneye götürmek istedi ancak yoğun trafikte kaldı. Bunun üzerine yaralı torununu bir motosiklet sürüsünü veren dede Toksoy, hastaneye yetiştirilmesini istedi. Yardımsever motosiklet sürücüsü minik çocuğu alarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmak için başka bir hastaneye sevk edilen minik Berkay yolda hayatını kaybetti.