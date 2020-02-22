(Özel) Evinin mutfağından restoran şefliğine uzanan yolculuk

22.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:42

Eskişehir'de, iki çocuk annesi Derya Könkenti, ailesine katkı sağlamak için evinin mutfağında Çerkez mantısını hazırlayıp sattığı restorana şef oldu. 11 yıldır Ayten Usta Gurme restoranda şeflik yapan Könkenti, restoran mutfağındaki 55 kişiyi adeta komutan edasıyla idare ederek yemek işlerini yürütüyor.



Eskişehir'de, aile ekonomisine katkı sağlamak için 12 yıl önce Ayten Usta Gurme restorana Çerkez mantısı yapan Derya Könkenti, hayallerinin peşinden koşarak evinin mutfağından restoran mutfağına geçti. Bir yıl boyunca evinde restoran için mantı hazırlayan iki çocuk annesi Könkenti, daha sonra restoranda çalışmaya başlayarak şefliğe kadar yükseldi. 55 kişilik mutfak ekibinin başına geçen şef Könkenti, çalışarak hem kızının üniversite masraflarını karşıladı hem de oğlunun düğünü için gerekli altınları aldı.



"Kendimi geliştirmeyi hedefledim"



Ayten Usta Gurme restoranın başarılı mutfak şefi Derya Könkenti, evinin mutfağından restorana uzanan yolculuğunu anlatarak, "Bir yıl kendi evimde halujayı (Çerkez mantısı) yaptım. Bir yıl sonra biraz sıkıldım evde, ardından işe girerek halujayı burada yapmaya başladım. Çocuklarım büyüdü, tabii bazı ihtiyaçları doğdu. Ayrıca daha fazla kendimi geliştirmeyi hedefledim. Aslında Ayten Usta da benim için büyük bir hedefti. Fakat başta çocuklarım küçük olduğundan dolayı olmadı. Sonradan, bu benim için büyük bir şans olduğunu düşünerek buraya geldim" ifadelerini kullandı.



"55 kişiyle mücadele ediyoruz"



Mücadeleci bir yapısının olduğuna da değinen Şef Könkenti, "Tabii ki bayanlarla çalışmanın zorluğu da kolaylığı da var. Fakat baş edebiliyorum, çünkü ben mücadeleci bir bayanım. Kendimi geliştirirken, bayanlarla çalışmak da bana büyük bir katkı sağladı. Güzel bir şekilde devam ediyoruz ve 55 kişiyle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Eşime, çocuklarıma destek olmak bana çok mutluluk veriyor"



Ayrıca Şef Derya Könkenti, işe başladığından bu yana değişen hayatını da anlatarak, "Tabi bu zamana kadar çok şey değişti. Kızım üniversiteye başladı. Kızım ve oğlumun eğitim hayatına katkıda bulundum. Oğlum şuan 24 yaşında Haziran ayında düğünümüz var, evlenecek. Onun altınlarını ben kazanarak alıyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Tabii ki eşim bana çok yardımcı oluyor. Fakat ben de ona çok yardımcı oluyorum. Eşime, çocuklarıma destek olmak bana çok mutluluk veriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA