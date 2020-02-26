(Özel) Ev hanımları gümüşe hayat veriyor

26.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:32

Ev hanımları, gümüş ve doğal taşları kullanarak yaptıkları takılarla gümüşe hayat veriyor, kadınların vazgeçilmezi takıları tasarlıyorlar.



Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan kursla kadınlar, gümüş ve doğal taşlardan takılar yapmayı öğreniyor. Ev hanımlarından oluşan kursiyerler, gümüşe şekil vererek kadınların vazgeçilmez aksesuarı olan takılar, erkeklerin kullandığı tesbihler ve gümüş dekoratif ürünler yapıyorlar.



Kurs hakkında bilgi veren Kurs öğretmeni Türkan Tuğba Kılıç; "26 Ekimde kursumuz başladı. 16 Kursiyerimiz var. Doğal taşlarla çalışıyoruz. Gümüşe hayat veriyoruz. Ev hanımları, öğrenciler ilmek ilmek işleyerek kendi el becerileri ile gümüşü şekillendiriyorlar. Gümüşle ve doğal taşlarla takı yapmak zor değil sadece severek yapınca ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Çok kısa sürede de çok güzel yol kat etti arkadaşlarımız. Hepside ev hanımı. Çok güzel ürünler çıkarttılar. Kursu bitirdikten sonra çok kolay iş bulabilirler. Kuyumcu imalathanelerinde de bulabilirler, kendi yaptıkları ürünleri internet ortamından da satabilirler" dedi.



Kursiyerler ise daha çok yaptıkları ürünleri doğal taşlar ve gümüşle yaptıklarını dile getirerek, kurslarda yaptıklarını hediye olarak tasarladıklarını dile getirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA