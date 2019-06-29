(özel) Eskişehirspor'un yıldızından transfer açıklaması

Eskişehirspor'un 23 yaşındaki başarılı futbolcusu Mehmet Feyzi Yıldırım, Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğunu doğrularken son sözü kulübün söyleyeceğini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapı oyuncularını Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Maddi sorunlarla boğuştuğu sezonda Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın, Cemali Sertel Başakşehir'in ve Fırat Can Üzüm Trabzonspor'un yolunu tutarken kadrodaki diğer genç isimler de birçok takımın transfer hedefinde bulunuyor.

Son olarak Mehmet Feyzi Yıldırım için transfer iddiaları yükselirken 23 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dışından kendisine teklifler geldiğini ifade eden Mehmet Feyzi, 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak "Yurt içinden ve yurt dışından bana ulaşan teklifler var. Kulüp bir görüşme gerçekleştirdi mi bilmiyorum. Benim için önemli olan Eskişehirspor. 1 yıl daha sözleşmem var. Son sözü kulübüm söyler" dedi.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen ve genç milli takım tecrübesi de bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giyerken 4 gol 5 asist ile takımına önemli katkıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA