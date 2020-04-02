(Özel) Eşiyle kavga eden şahıs 29. kattaki evin balkonunda intihara kalkıştı Kartal'da eşiyle tartışan şahıs, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti.

Kartal'da eşiyle tartışan şahıs, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs polisin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Kartal'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre 29 yaşındaki E.Ç. bilinmeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs 29. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, şahısla konuşması için eşini de olay yerine çağırdı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahıs, polisin ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçti. Polis, ifadesini almak üzere şahsı gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA