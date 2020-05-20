(Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı'

Esenyurt'ta polise uygulama noktasında 'neden dışarıdasınız' sorusuna 'cenazemiz var' diyerek araçla kaçan biri kadın 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

(Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı'
20.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:10

Esenyurt'ta polise uygulama noktasında 'neden dışarıdasınız' sorusuna 'cenazemiz var' diyerek araçla kaçan biri kadın 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yola attıkları ruhsatsız silahı da bulan polis gözaltına aldıkları şahsıları polis merkezine götürürken sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası da yazdı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bir aracı durduran polis ekipleri araç içindekilere sorduğu 'neden dışarıdasınız' sorusuna karşılık, 'cenazemiz vardı' cevabını aldı. Polisin uygulama noktasından kaçan şüpheliler birkaç sokak ötede yine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçarken yola bir şey attıklarını gören polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede yerde içi mermi dolu bir silah buldu. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 2 kişinin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası da kesildi. Şüphelilerin polis merkezindeki incelemeleri devam ederken araç ise otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Haber
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sağlık çalışanı komşusu tarafından yüzüne tükürülen kadının koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanı komşusu tarafından yüzüne tükürülen kadının koronavirüs testi pozitif çıktı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Süreyya Önder Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Jennifer Lopez Michael Jackson
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: (Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:10:53. #1.15#
title