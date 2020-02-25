(Özel) Esenyurt'ta merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın kamerada
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(Özel) Esenyurt'ta merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın kamerada

Esenyurt'ta torununu okuldan almaya giden 63 yaşındaki kadın yolda yürüdüğü sırada ayağı takılınca yaklaşık 3 metrelik merdiven boşluğuna düştü.

25.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:37
(Özel) Esenyurt'ta merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın kamerada

'ta torununu okuldan almaya giden 63 yaşındaki kadın yolda yürüdüğü sırada ayağı takılınca yaklaşık 3 metrelik merdiven boşluğuna düştü. Kadın düşerken torunu tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torununu okuldan almaya giden Münever Yolcu (63), eve dönmek için yürümeye başladı. Yaşlı kadın bu sırada kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinin 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğuna düştü. Bu sırada torunu yaşlı kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.


Yolcu'nun düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar ve incinmeler olabileceği değerlendirilen Yolcu, sedye ile ambulansa taşıdı. Yolcu, hastanede tedavi altına alındı.


Torunu düşerken tutmaya çalıştı


Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, okuldan çıkan çocukların geçişi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Yolcu'nun yola yürürken ayağının takılıp yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü anlar yer alıyor. Yaşlı kadını torununun tutmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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