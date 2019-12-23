(Özel) Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı
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(Özel) Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı

Esenler hal yolunda bir otomobilde yangın çıktı.

23.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:32
(Özel) Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı

hal yolunda bir otomobilde yangın çıktı. Yol ortasında alev alev yanan araç nedeniyle trafik kilitlendi.


Esenler 0-3 hal yolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine verirken, bazıları yanan otomobile müdahale etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay sırasında hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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