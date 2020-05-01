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(Özel) Erciyes'e 7 futbol sahası yapılacak

(Özel) Erciyes'e 7 futbol sahası yapılacak
01.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:16

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes'te artık sadece kış turizmine değil yazın da futbol dünyasına da hizmet verileceğini söyledi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes'te artık sadece kış turizmine değil yazın da futbol dünyasına da hizmet verileceğini söyledi.

Futbol kulüplerinin artık kamp çalışmaları için yurt dışında gitmesine gerek kalmayacak. Kayseri'de Erciyes'in eteklerine 5 yıldız konforunda tesis yapılıyor. İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bin 820 rakımlı bir alana yapılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapılıyor. Toplamda 7 adet nizami futbol sahası yapılacak. Şu an ilk 2'si yapılıyor. Çimleme işlemi yapıldı. Haziran veya Temmuz ayında sahalar hazır hale gelir. Bu sezon 10 takım Erciyes'te kamp çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştirebilir" dedi.

Murat Cahit Cıngı, "Yüksek irtifa Kamp Merkezi bünyesinde mevcut oteller kullanılabilecek. Sahalarda soyunma odaları, tribün ve cafeler olacak. Ayrıca spor salonu, kapalı ve açık yüzme havuzu da tesis içerisinde yer alacak. 2 saha bu sezon olmak üzere, önümüzdeki yaza 7 saha da hazır hale gelir. Yerli ve yabancı takımlarımızı rahatlıkla Erciyes'te misafir edebiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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