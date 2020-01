(ÖZEL) Elazığ'da 88 yapı için acil yıkım kararı, depremden kaçış

29.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:32

Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası sahada 500 kişilik ekiple yapılan çalışmada ilk aşamada ağır hasarlı olup acil yıkım kararı alınan 88 bina olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, depremin zarar verdiği evlerdeki eşyalarını canlarını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde kurtarmaya çalışıyor.



İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördükleri belirlenen 88 binanın acil yıkım kararı verildi. 500 kişilik ekip tarafından incelenen binalardan Elazığ kent merkezinde yıkılma tehlikesi bulunan 70, Sivrice ilçesine bağlı köylerde ise 18 olmak üzere toplam 88 yapı için acil yıkım kararı alındı. Yetkililerin yıkım kararının ardından binalarda kalan vatandaşlar, içerideki sağlam kalan eşyalarını da alıp başka yerlere götürmeye başladı. Evlerindeki eşyalarını kamyonetlere yükleyip daha güvenli yerlere götüren vatandaşlar, kısa süre içerisinde yıkımların gerçekleştirilmesini ve kendilerine uygun yerlerin verilmesini istedi.



"Evimizi yıkacaklar"



Depremde kaldığı bina ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve evini boşaltmak zorunda kalan Naciye Gül, "Eşimin işi yok, üstelik evimiz de böyle oldu. Deprem olduğunda kaynımgildeydik. Aşırı oldu, çok korktuk zaten. İşte gedik evimizin hali böyle, evimize giremedik. Her şeyimiz kırılmış. Dün eve geldik ama korktuk. Alttakiler hemen çıkın dediler. Apar topar çıktık. Bugün de böyle gördüğünüz gibi. Yıkacaklar. Bize yardım edilsin. Bizim evimiz dağılmış gitmiş. Eşyalarımızı götürdüğümüz yer de güvenli değil ama mecbur kaldık. O da eski bir bina ama sözde yıkım kararı yok. Bakalım, daha bilmiyoruz" dedi.



"Kentsel dönüşüm yapılmalı"



Yetkililerin gelip evi boşaltmaları gerektiğini aktaran Abdulkadir Gül ise, "Binamızda kolonların, kirişlerin hasarlı olduğunu, binanın kullanılamaz hale geldiğini bize bildirdiler. Bir an önce evi boşaltmamızı söylediler. Dün gelip evi topladık ama bir an önce evden çıkın dediler, çıkmak zorunda kaldık. Bu gün yıkım kararı aldılar. İyi kötü bir ev bulduk ama o evin ne kadar sağlam olduğunu bilmiyoruz. Yine de Allah devlet büyüklerimizden razı olsun, deprem günü bize yetiştiler. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Amcam çalışmıyor. Üç tane çocuğundan biri Pazar günü askere gidecek. Halimizi görüyorsunuz. Bir de devlet büyüklerimizden ricamız, memleketimizde çok eski binamız var. Sabah biz indik evimizin bodrumuna baktık, bütün kirişler çatlamış Sürsürü Mahallesinde, Olgunlar Mahallesinde. Küçük kardeşlerimiz var, korkuyorlar. Onlar da psikolojik olarak sıkıntıya girmişler. Evlerimize giremiyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Üç gün onun evinde kal, üç gün diğerinin evinde kal, olmuyor. Bir an önce bu eski binaların yıkılmasını başkanımızdan rica ediyoruz. Başkanımızın artık bir kentsel dönüşüm projesi başlatması lazım" diye konuştu.



Öte yandan kent genelinde sahada olan uzman ekiplerin hasarlı bina tespit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

