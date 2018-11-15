Özel Ekonomi Bölgeleri Kuran Polonya Türk, Çin ve İranlı Yatırımcıları Bekliyor

Yeni ekonomik dönemde Türkiye, Çin ve İran olmak üzere üç özel ülke belirleyen Polonya, ürünlerini tanıtmak ve bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için özel ticari heyet programları düzenlemeye başladı.

Özel Ekonomi Bölgeleri Kuran Polonya Türk, Çin ve İranlı Yatırımcıları Bekliyor

Yeni ekonomik dönemde Türkiye, Çin ve İran olmak üzere üç özel ülke belirleyen Polonya, ürünlerini tanıtmak ve bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için özel ticari heyet programları düzenlemeye başladı.

Kaynak: Dunya.com

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