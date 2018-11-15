Özel Ekonomi Bölgeleri Kuran Polonya Türk, Çin ve İranlı Yatırımcıları Bekliyor
Yeni ekonomik dönemde Türkiye, Çin ve İran olmak üzere üç özel ülke belirleyen Polonya, ürünlerini tanıtmak ve bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için özel ticari heyet programları düzenlemeye başladı.
15 Kasım 2018 Perşembe 06:03
Yeni ekonomik dönemde Türkiye, Çin ve İran olmak üzere üç özel ülke belirleyen Polonya, ürünlerini tanıtmak ve bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için özel ticari heyet programları düzenlemeye başladı.