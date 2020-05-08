"Özel ekip" Kovid-19'a rağmen köyleri dolaşarak aşılama ve küpeleme yapıyor

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "özel ekip", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen köy köy dolaşarak aşılama ve kontrol çalışması yapıyor.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "özel ekip", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen köy köy dolaşarak aşılama ve kontrol çalışması yapıyor.

Veteriner hekim ve teknikerlerden oluşturulan 34 kişilik özel ekip, mesai mefhumu gözetmeksizin haftanın tüm günleri ilçe, köy ve beldelerdeki besi çiftlikleri ve mandıraları dolaşıyor.

Büyükbaş hayvanları, salgın hastalıklardan korumak için aşılayan ekip, yeni doğmuş yavruları da kimliklerini oluşturmak amacıyla küpeliyor.

Koruyucu ekipmanlarını giyen ekipler her sabah belirledikleri güzergaha seyredip, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde özel veteriner kliniklerine ulaşmakta zorluk yaşayanlara yerinde hizmet veriyor.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların evde kalmasının önemli olduğunu, bu dönemde veteriner hekim, aşı veya ilaç sıkıntısı yaşanmaması için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

"Ekipler fedakarca çalışıyor"

İlkbaharın hayvancılık açısından önemli olduğunu, belli bir takvim çerçevesinde aşı başta olmak üzere çalışmaların aksamadan yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ekiplerin sektörün geleceği için fedakarca çalıştığını aktardı.

Yılmaz, ortaya konulan çalışmadan vatandaşların memnun kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki bütün çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Bu sektörlerin durmaması, üretime devam edilmesi ve gıda arzı güvenliğinin sağlanması açısından Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa derhal ekiplerimiz ulaşıp sorunu çözüyor. Aşılar, birçok hastalık ve zararlının etkisini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Küpe takılarak kimliklendirme yaptığımız her buzağı, bizim hayvancılık envanterimize giriyor. Kaydı sağlandığı için ileriye yönelik planlamalar için veri altyapısı oluşturuluyor."

"Kovid-19 münasebetiyle ortaya çıkmış riskleri göğüslüyoruz. Tedbirlerimizi alıp hizmetin devamlılığını sağlıyoruz." diyen Yılmaz, bu hizmetlerin belli bir zaman ve takvime bağlı olduğunu, bugün yapılmazsa iki ay sonra yapmanın bir anlamı olmadığını kaydetti.

Yılmaz, üretim sürecine uygun her türlü şartta sahada olup memleket için fedakarca çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sulusaray beldesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İbrahim Canpolat da kendilerine sağlanan bu hizmetin hayvancılığın geleceği ve işletmelerin karlılığı açısından önemli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA