Özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcılar imha ediliyor JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu'nda özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcıların, imha edildiğini duyurdu.

JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu'nda özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcıların, imha edildiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hassas burunlu yardımcılarımız görev başında. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu' kapsamında görev yapan özel eğitimli köpeklerimizin, arazide tespit ettikleri mayın ve el yapımı patlayıcılar uzman personelimiz tarafından imha ediliyor" denildi.

Kaynak: DHA