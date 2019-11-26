Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi
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Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.

26.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:58
Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi

'ün ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.


Yenice Çok Programlı Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin kendilerini toplum içerisinde olduklarını hissettirebilmek amacıyla gezi programı düzenledi. Okul idaresi tarafından düzenlenen program kapsamında özel eğitimli 9 öğrenci Ihlamur Seyir Terası'nı gezdi. Öğretmenleri ile birlikte yedikleri yemeğin ardından öğrenciler 'Bitki ve Hayvan' müzesini gezdi. Etkinlik ilçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine inşa edilen ve kentin net bir şekilde görüldüğü Yenice Seyir Terasını tamamen gezdikten sonra sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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