Özel eğitime koronavirüs engeli ÜLKE genelinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim programına dahil edilirken, özel eğitim gereksinimli çocukların bu haktan yararlanamadığı belirtildi.

ÜLKE genelinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim programına dahil edilirken, özel eğitim gereksinimli çocukların bu haktan yararlanamadığı belirtildi. Engelli çocukları olan aileler, eğitime ara verilmesi nedeniyle çocukların gelişiminde gerileme yaşanmasından korkuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 30 Nisan'a kadar ara verilmesi, engelli çocuklara sahip aileleri tedirgin etti. Örgün eğitime gidemeyen ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alması gereken bireylerin uzaktan eğitime dahil olmadığını dile getiren Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, eğitime yaklaşık 45 günlük ara verilmesinin özel çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğini savundu. Özel eğitimin kesintisiz olması gerektiğine dikkat çeken Toker, engelli bireyler için de online eğitim verilmesini istedi. Özel gereksinimli çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Toker, "Özel eğitimde yazın bile tatil yoktur. Çünkü özel eğitim kesintisizdir. Ama bu süreçte yaklaşık 45 gün çocuklarımız eğitimden mahrum kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim kurumlarında normal gelişim gösteren bireyler için uzaktan eğitim programı hazırladı. Özel gereksinimli çocuklarımız için herhangi bir düzenleme yok. Biz de beklenti içerisindeyiz" dedi. Özel eğitim alan çocukların gündelik yaşamlarında bir değişiklik yaşandığına dikkat çeken Toker, bu durumun bazı davranış değişikliklerine de yol açtığını dile getirdi. Toker, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın çoğunun eğitim, diyet ve spor programları var. Bunlar sekteye uğradı. Aile içerisinde çatışmalar hatta komşularla sorun yaşayanlar var. Ülke genelinde 400 bine yakın çocuk özel eğitim desteği alıyor. Bu çocuklar maalesef eğitimden mahrum. Aileler çaresiz, kurumlar sıkıntılı. Özel eğitim kurumlarında 35 bine yakın çalışan var. Biz ailelerle sürekli iletişim halindeyiz, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Duyarlı velilerle iş birliği yapıldığında fayda sağlanır. Bu da belli bir zaman idare eder. Aileler bu süreçte kurumla iletişim halinde olsun. Özel eğitim desteğini online da olsa sürdürsünler. Uzmanlar evleri ziyaret edebilir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un konuya duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Bakanlık bünyesinde bir kurul oluşturup özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarla ilgili bir düzenleme yapsınlar. Bunun beklentisi içindeyiz."Fizik tedavi desteği alan öğrencilerin de eğitimden uzak kaldığını anlatan Besim Toker, "Onların çalışacakları aletler ve özel eğitim materyalleri kurumlarda bulunuyor ve onları eve taşıma olanağı yok. Fizyoterapistler şimdilik evde yapılabilecek basit bazı egzersizler öneriyor" dedi. Özel eğitimdeki kesintinin acilen giderilmesini isteyen Toker, anne babası çalışan özel çocukların velilerinden en az birinin de izinli sayılması gerektiğini savundu.TELEVİZYONDAN EĞİTİM İSTEDİNarlıdere'de yaşayan Bülent ve Sevim Karadavut çiftinin 13 yaşındaki kızları, doğuştan serepral palsi hastası Sude Naz Karadavut da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime ara verdi. Kardeşi Yiğit Ali ile birlikte tüm vaktini evde geçiren Sude Naz'ın yoğun fizik tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlatan anne Sevim Karadavut, rehabilitasyon merkezinin kapalı olması nedeniyle bu desteği alamadıklarını kaydetti. Aynı zamanda 6'ncı sınıf öğrencisi olan kızlarının gerilemesinden korktuklarını anlatan Karadavut, "Evde bakım çok zor, yetişemiyorum. Bazı etkinlikler için alet gerekiyor. Evdeki çatal, kaşık, oklava ile etkinlik yapıyoruz. 'Evde kal' sürecine biz de uymaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar? Bu durum hem sosyallik açısından dezavantajlı hem de özel eğitimi geri kalıyor. Öğretmenler daha güzel ilgileniyordu. Benim bir tane daha çocuğum var. İkisiyle birlikte ilgilenmek çok zor" dedi. Sude Naz'ın haftanın 5 günü okula gittiğini, haftada 8 saat ise özel eğitim aldığını anlatan Karadavut, "Okuldan çıkınca konuşma terapisi ve fizik tedavisi alıyordu. Hepsi yarım kaldı. Normal çocuklar için televizyonlarda eğitim var. Ama bizim için yok" diye konuştu.'OKULDAN UZAKLAŞIYORLAR'Zihinsel engelli 35 yaşındaki Tuna Coşkun'un annesi emekli fen bilgisi öğretmeni Ayşe Çoşkun da şunları söyledi: "Oğlum haftanın her günü özel eğitime gidiyordu. Diğer okullar televizyondan yayın yapıyor. Bizim çocuklarımız ne olacak? Engelli çocuklarımız için de bir kanalda eğlenceli dersler yapılabilir. Okuldan da uzaklaştı. Şimdi gitmek istemeyecek. Korona belasından ne zaman kurtulacağız diye düşünüp düşünüp depresyona girmek istemiyoruz."

Evde sıkılmadığını anlatan Tuna Coşkun ise ağabeyinin ona piyano getirdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA