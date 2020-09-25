Özel eğitimde online dönem

Uzaktan derslerle çocukların evde kaliteli zaman geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi eğitmenleri de EÇADEM'li öğrenciler için her hafta farklı bir içerik ve etkinlik hazırlıyor.

Engelli çocuk ve ailelerine destek vermek üzere kurulan EÇADEM, pandemi sürecinde eğitime aralıksız devam ediyor.Peki, bu süreç hali hazırda eğitime devam eden zihinsel engelli çocuklar açısından nasıl gelişiyor?

2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalarla, engelli ailelerinin çocuklarını güvenle teslim edeceği, çocukların ise kendilerini mutlu hissettikleri bir merkeze dönüşen EÇADEM, salgın döneminde de öğrencilerin ve ailelerin yanında. Çocukların bu zorlu dönemi daha kolay atlatabilmesi için online olarak derslere ve etkinliklere devam eden EÇADEM'Lİ eğitmenler, pandemi süreci başladığından beri ev içinde öğrencilerin sevdiği etkinlikleri ve çalışmaları uzaktan eğitim ile gerçekleştiriyor. Bu sürece dâhil olan Sarıyer Belediyesi spor eğitmeni ve Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nden drama eğitmeni de çocukların geçtiğimiz zor zamanlardan daha az etkilenmesi için program dâhilinde etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz ay 62 bin 429 kişiye erişim sağlanan sosyal medya hesaplarında mutfak, el işi, oyun ve güncel bilgilendirme videoları yer alıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE PAYDAŞLIK YAPIYOR

EÇADEM'li 65 öğrenci ile düzenli olarak görüntülü konuşma yapılıyor ve psikolojik destek sağlanıyor. Uygulamalı eğitimin yanı sıra günde en az 3 video ile çocukların verimli zaman geçirmesi sağlanıyor. Sürece dâhil olan Koç Üniversitesi öğrencileri de engelli çocuklar için sosyal sorumluluk bilincinde projeler gerçekleştiriyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta Hemşirelik Fakültesi öğrencileri kurumda bir hafta staj yaparak aileleri ve öğrencileri beslenme, Covid-19 bilgilendirmesi, stresle baş etme yöntemleri, doğru bildiğimiz yanlışlar gibi konularda bilgilendirirken, mutfağa girip onlar için evde kolayca uygulanabilecek tarifleri paylaştı.

MUTLU OLMAK İÇSELLİĞİMİZE BAĞLIDIR

Çocukların rutinlerine devam etmelerine ve normalleşme sürecine daha kolay adapte olmalarına destek olan Uzman Klinik Psikolog İpek Erdem anneler ile birebir yapılan psikolojik destek görüşmelerin de bu süreçte yalnız olmadıklarını ve sorunlarla başa çıkarken onların yanında olduklarını belirtiyor.Psikolog Erdem ailelere şu şekilde tavsiyeler veriyor; Süreç devam ederken aileler olabildiğince anda kalmaya odaklanıp çocuklara iyi gelen aktiviteleri gözlemlemeli ve daha çok bu aktivitelere yoğunlaşmalı.Yani çocukların pandemi öncesinde yaptıkları rutinlerini, çevrimiçi platformlara ellerinden geldiğince adapte etmeye çalışmaları. Bunun geçici bir süreç olduğunu unutmayalım ve bu sürecin bizim için bir tecrübe olduğunu düşünerek en güzel şekilde değerlendirelim. Durumlar her zaman değişebilir, önemli olan adapte olup ruh halimizi durum karşısında en iyi şekilde korumaya çalışmak. Unutmayalım ki, mutlu olmak durumlara değil, kendi içselliğimize bağlıdır. Pandemi süreci de bizi bir şekilde değişim yönünde harekete geçirdi ve bu şekilde elimizden geldiğince iyi hissetmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kaynak: Bültenler