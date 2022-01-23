Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi - Haberler
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Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

(İHA)

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