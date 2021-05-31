Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Yürütmenin Durdurulması Kararı)

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 3 yıl süreyle eğitim personeli olarak çalıştığını belgelendiren "Çocuk Gelişimi" ve "Okul Öncesi Öğretmenliği" lisans mezunlarının isteğe bağlı olarak "Özel Eğitim Alanında Uzman Öğretici" olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin uygulamanın...