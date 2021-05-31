Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Yürütmenin Durdurulması Kararı)
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Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Yürütmenin Durdurulması Kararı)

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Yürütmenin Durdurulması Kararı)
Habermetre - Haberler | Toplum

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 3 yıl süreyle eğitim personeli olarak çalıştığını belgelendiren "Çocuk Gelişimi" ve "Okul Öncesi Öğretmenliği" lisans mezunlarının isteğe bağlı olarak "Özel Eğitim Alanında Uzman Öğretici" olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin uygulamanın...

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 3 yıl süreyle eğitim personeli olarak çalıştığını belgelendiren "Çocuk Gelişimi" ve "Okul Öncesi Öğretmenliği" lisans mezunlarının isteğe bağlı olarak "Özel Eğitim Alanında Uzman Öğretici" olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin uygulamanın yürütmesi Danıştay Sekizinci Dairenin 2019/ 226 Esas Nolu Kararıyla durdurulmuştur.

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Kaynak: Habermetre

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