Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri Muş TSO Başkanı Koç'u ziyaret etti
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Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri Muş TSO Başkanı Koç'u ziyaret etti

09.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:01
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri Muş TSO Başkanı Koç'u ziyaret etti

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu İl Başkanı Akın Taş ve beraberindeki üyelerle bir araya geldi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu İl Başkanı Akın Taş ve beraberindeki üyelerle bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkileri, TSO Başkanı Erdal Koç'u makamında ziyaret ederek sorunlarını dile getirdi.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle sorunların yaşandığını belirten Koç, ticaretle uğraşan herkesin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hangi sektör olursa olsun üyelerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgilenmek ve bunları çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sürekli istişare halinde çalışmalar yürüttük. Sektörel olarak belirlediğimiz sorunları, talep ve önerileri TOBB'a ilettik. TOBB'da bu sorunları ilgili bakanlıklara aktararak üyelerimizin bir nebze de olsa rahatlamasını sağlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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