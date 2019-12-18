Özel eğitim okulunda öğrenciler için kümes kuruldu

18.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:23

BARTIN'da, özel eğitim mesleki eğitim merkezinde 5 öğrenci için 60 metrekare büyüklüğünde kümes kuruldu. Tarım derslerine giren zihinsel engelli öğrenciler, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan kümesin bakım ve temizliğini yaparken, topladıkları yumurtaları pişirerek yiyor.

Çaydüzü Mahallesi'nde, 1999 yılında eğitim ve öğretime açılan Umut Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi'nde, hafif düzey, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli 103 öğrenci, 35 öğretmen eşliğinde eğitim görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulda Eylül ayında uygulamalı tarım dersi verilmeye başlandı. Öğretmenler tarafından tarım teknikleri ve uygulamaları dersine, orta ve ağır düzeydeki 3'üncü kademe 5 öğrenci dahil edildi. Sınıftaki derslerinin yanı sıra tarım konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 3 ay önce 60 metrekare içerisinde 50 tavuğun bulunduğu kümes oluşturuldu. Kümeste bulunan tavukların yemleme, sulama işleri 5 öğrenci tarafından yapılırken, öğrenciler ayrıca yumurtalarını da toplayarak uygulama evinde pişirip, arkadaşlarıyla birlikte yiyor.

Bartın Umut Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Yıldırım Toper, "Öğrencilerimizin kullanması amacıyla okulumuzun arka bahçesine güzel bir kümes yapıldı. Okulumuzun lise bölümündeki tarım uygulamaları sınıfındaki öğrencilerimiz burada 50 tavuk besliyor. Öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sorumluluk alma yeteneğinin gelişmesi için kümesimizde her gün temizlik ve beslenme gibi uygulamaları yaptırıyoruz" dedi.

Çocukların sorumluluk bilincinin aşılanması, hayata karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla okulda ayrıca el sanatları atölyesi, matbaa baskı atölyesi, ağaç işleri atölyesi ve servis hizmetleri atölyesinde öğrenciler uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

Kaynak: DHA

- Bartın