Özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Hazır mısın?" etkinlikleri başlıyor
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Özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Hazır mısın?" etkinlikleri başlıyor

Özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Hazır mısın?

30.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:05

Özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Hazır mısın?" etkinlikleri bugün TRT EBA TV'de başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel eğitim ihtiyacı olan çocukların başarılarının görünür hale gelmesi, toplum nezdinde farkındalık oluşturulması amacıyla "Hazır mısın?" etkinlikleri düzenlendi.

Engelli çocuklarla engelsiz çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek oyunlarda, ortaokul kademesinde eğitim gören zihinsel, görme, işitme ve bedensel yetersizliği olan öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrenciler yer alacak.

Her bölümde aynı engel grubundan oluşan iki takım yer aldığı oyunlar, "Bilgi içerikli sorular ve zamana karşı etkinliği tamamlama" olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

Yaz tatili dönemi boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.20'de TRT EBA TV'de yayınlanacak oyunlar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenlenecek.

Söz konusu çalışmanın çekim ve montaj işlemleri için hizmet alımı yapıldığı, dış ortamda (Söğütözü Saklı Bahçe Alanı) stüdyo kurulduğu bildirildi.

Çekimlere ilk olarak 24 Haziran 2020 tarihinde görme yetersizliği olan öğrencilerle başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilerimiz ile çekimler tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde işitme ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimiz ile süreç devam edecektir. 40'ar dakikalık olmak üzere toplamda 16 bölüm yapılacak olan çekimler, 3 Temmuz 2020 tarihinde sonlanacaktır. 30 Haziran 2020 Salı günü saat 20.20'de TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında oyunlarımızın ilk bölümü yayınlanacaktır."

Özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 'Hazır mısın?' etkinlikleri başlıyor

Kaynak: AA

Manşet

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