Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu

18.10.2019 16:43

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu yazdı.

Özel eğitim sınıfı öğrencileri, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek mektuplarını Kıdemli Başçavuş Hasan Çayır'a teslim etti.

Öğrenciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in annesi Zekiye Güneş'e de mektup ve ay yıldız işlemeli yazma gönderdi.

Mektupta, "Ne büyüksünüz ki şehit annesi oldunuz. Sakın üzülmeyin. Bizler sizlerin oğulları ve çocuklarınınız." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Uğur Güncan, özel eğitim alan öğrencilerinin Mehmetçik'e moral, şehit olan askerlerin ailelerine de destek vermek istediğini belirtti.

Öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı önünde poz vererek Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Kaynak: AA