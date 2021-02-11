Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı
11.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:58
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın konuşması Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın konuşması ANKARA - AÜ Rektörü Prof. Dr.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın konuşması
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın konuşması ANKARA - AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay