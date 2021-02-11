Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı
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Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı

11.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:58

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın konuşması Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın konuşması ANKARA - AÜ Rektörü Prof. Dr.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın konuşması

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın konuşması ANKARA - AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı
Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı
Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı
Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:58:49. #1.16#
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