Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları öğretmenler için başvuruya açıldı

Özel gereksinimli çocuklara eğitim veren öğretmenler için tüm engel gruplarına yönelik 27 mesleki gelişim programı ve kitabının 7'incisi erişime açıldı.