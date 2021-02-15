Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları öğretmenler için başvuruya açıldı
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Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları öğretmenler için başvuruya açıldı

15.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:36
Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları öğretmenler için başvuruya açıldı

Özel gereksinimli çocuklara eğitim veren öğretmenler için tüm engel gruplarına yönelik 27 mesleki gelişim programı ve kitabının 7'incisi erişime açıldı.

Özel gereksinimli çocuklara eğitim veren öğretmenler için tüm engel gruplarına yönelik 27 mesleki gelişim programı ve kitabının 7'incisi erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin "mebbis.meb.gov.tr" adresinden kişisel şifreleriyle giriş yaparak ilgili alanda istedikleri eğitimlere başvuru yapabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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