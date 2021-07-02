Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerine Üniversite Yolu Açıldı
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Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerine Üniversite Yolu Açıldı

Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerine Üniversite Yolu Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığımızca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunları, gelecek yıldan itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversiteye devam edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığımızca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunları, gelecek yıldan itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversiteye devam edebilecek.

Bakanlığımızca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığımız olarak mesleki eğitimde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini ve önemli bir dönüşüm yaşanıldığını ifade eden Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimiz için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bu amaçla istihdamda İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile önemli adımlar atıldığını belirten Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, bugünkü düzenleme ile de özel eğitim meslek okullarının yükseköğretime erişiminin önünün açıldığını kaydetti.

Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, özel eğitim meslek okullarına yönelik her iki adımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrencilerimize 18 mesleki eğitim alanında eğitim veriliyor. Ülkemizde bu okullardan 184 adet bulunuyor ve yaklaşık 13 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Bu okul mezunlarımızla ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki alanda sorun vardı. Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adımlar attık. Özel eğitim meslek okullarında en fazla öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle istihdama yönelik adımı İSO ile attık. Sonrasında diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. İkinci adım da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız yükseköğretime devam edemiyorlardı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile artık bu okul mezunlarımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilecekler. "Sürecin Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER tarafından yürütüldüğünü belirten Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, düzenlemelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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