Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretime devam edebilecek
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Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretime devam edebilecek

Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretime devam edebilecek
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarından mezun olanların 2022 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarından mezun olanların 2022 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebileceklerini söyledi.

Bursa'da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret eden Özer, yaptığı açıklamada, özel eğitim meslek okullarının oldukça başarılı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak mesleki eğitimde elde edilen başarıyı ve deneyimleri özel eğitim meslek okullarına aktardıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarımızda 18 mesleki eğitim alanında eğitim verilmekte olup, 81 ilde 184 özel eğitim meslek okulunda yaklaşık 13 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Bu okullarımızdan mezun olanlar yükseköğretime devam edemiyorlardı. 1 Temmuz 2021'de yaptığımız düzenleme ile artık bu sorun ortadan kalktı. 2022 yılından itibaren bu okul mezunlarımız da YKS'ye girebilecekler."

Bursa Valiliği ile istihdam için iş birliği

Özer, özel eğitim meslek okulu mezunları ile ilgili ikinci önemli sorunun da istihdam olduğunu vurguladı.

İstihdam konusunda Bursa Valiliği koordinasyonunda yeni bir çalışma başlatıldığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Odalarımız, sektör temsilcilerinin katkılarıyla öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimi alabilmeleri ve mezuniyet durumunda da istihdam edilebilmeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Valiliğimiz tüm koordinasyonu sağlayacak ve sürecin başarılı olması için Bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Yakup Canpolat'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca süreci birlikte yürüteceğimiz oda başkanlarımıza, paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize sağlayacakları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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